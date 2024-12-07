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"الترتيبات لم تنتهي".. تأجيل المؤتمر الصحفي للزمالك

03:45 م السبت 07 ديسمبر 2024

جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك

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كتبت-هند عواد:

أعلن الزمالك تأجيل المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق ضد إنيمبا النيجري، المقرر إقامتها غدا، في الجولة الثانية من مجموعات الكونفدرالية الإفريقية.

وكان من المقرر إقامة المؤتمر الصحفي للبرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك، في الواحدة والنصف ظهر اليوم، ليقام في الخامسة والنصف مساء اليوم.

وتم إخطار مسؤولي الزمالك بإقامة المؤتمر الصحفي الخاصة بجوميز، في الخامسة والنصف مساء اليوم، لوجود بعض الترتيبات فيما يخص المؤتمر لم يتم الانتهاء منها.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنيمبا النيجيري، في السادسة مساء غداً الأحد، على ستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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الزمالك إنيمبا النيجري الكونفدرالية الإفريقية جوزيه جوميز مدرب الزمالك
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