متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الأهلي ومستضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي عند الثالثة عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن أورلاندو بايرتس صاحب المركز الثاني.

ويبدأ فريق الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر كمال، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله. ‏

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور

خط الهجوم: رضا سليم، طاهر محمد، وسام أبو علي

وانتظروا ملخص بأبرز أحداث المباراة فور بدايتها:



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