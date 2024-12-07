الأهلي يؤمن صدارته بتعادل خارج الأرض أمام أورلاندو بايرتس بدوري أبطال أفريقيا

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

حافظ فريق الأهلي على صدارة مجموعته بدوري أبطال أفريقيا بعد التعادل السلبي مع مستضيفه أورلاندو بايرتس خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية.

ورفع الأهلي رصيده بهذا التعادل إلى النقطة 4 محافظاً على صدارته لجدول ترييب مجموعته بفارق الأهداف عن أورلاندو بايرتس الذي ظلّ بالمركز الثاني.

ملخص بأبرز أحداث المباراة:

جاءت البداية حذرة من جانب الفريقين دون أي خطورة على المرمى مع سيطرة نسبية للاعبي أورلاندو بايرتس على الكرة مع مرور الدقائق.

حتى عاد الأهلي مرة أخرى لأجواء المباراة فحصل على ركلة ركنية بالدقيقة 15 نفذها يحيى عطية الله ولكن أبعدها الدفاع.

وتوقف اللعب بالدقيقة 25 بعد إصابة لاعب الأهلي رضا سليم بكتفه وسقوطه على الأرض ليتلقى الإسعافات الأولية ثم يستكمل اللقاء.

وأوقف الحكم المباراة بعد مرور 32 دقيقة لشرب المياه والتقاط الأنفاس.

وتصدى حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي لتسديدة مباغته من أورلاند بايرتس ارتطمت بجسد مروان عطية بالدقيقة 35.

وواصل فريق أورلاندو الضغط خلال الدقائق التالية وسط تمركز من مدافعي الأهلي.

وأسفر الضغط عن حصول أورلاندو على ركلة ركنية نُفذت قصيرة داخل منطقة الجزاء ليتم تسديدها ولكن ارتطمت في جسد يحيى عطية الله لتخرج لركنية جديدة نُفذت وأبعدها الدفاع بالدقيقة 38.

وسدد أورلاند كرة قوية في الدقيقة 40 ولكن مرت بجانب مرمى محمد الشناوي.

وأنقذ ياسر إبراهيم مرماه من هدف في الدقيقة 45+1 بعدما أخطأ محمد الشناوي الخروج من المرمى للتصدي لكرة طولية من حارس مرمى أورلاندو ولكن حولها لاعب الخصم من أعلاه تجاه المرمى قبل أن يُبعدها ياسر إبراهيم.

وتوقف اللعب مع بداية الشوط الثاني بعد سقوط لاعب الأهلي إمام عاشور على أرضية الملعب ليتلقى الإسعافات الأولية داخل الملعب ثم أُستكمل اللقاء بالدقيقة 49.

وسقط بعد ذلك طاهر محمد طاهر ولاعب أورلاندو بالدقيقة 52 بعد كرة مشتركة بينهما.

وأرسل لاعب الأهلي إمام عاشور كرة عرضية بالدقيقة 54 ولكن مرت بعيدة عن المرمى.

وردّ عليها لاعب أورلاندو بتسديدة قوية في الدقيقة التالية ولكنها مرت بجانب مرمى محمد الشناوي.

ومرر لاعب الأهلي أكرم توفيق كرة في الدقيقة 56 لزميله إمام عاشور الذي سددها ضعيفة في يد حارس مرمى أورلاندو.

وأرسل لاعب الأهلي يحيى عطية الله كرة سهلة وصلت في الدقيقة 59 ليد حارس مرمى أورلاندو.

وسيطر الأهلي خلال الدقائق التالية على الكرة فسدد لاعبه رامي ربيعة كرة من خارج منطقة الجزاء وصلت ليد حارس مرمى أورلاندو بالدقيقة 60.

وتصدى حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي لرأسية من داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 62.

ودفع المدير الفني للأهلي مارسيل كولر بعد دقيقة باللاعبين محمد مجدي "أفشة" بدلاً من إمام عاشور ووسام أبو علي بدلاً من بيرسي تاو.

وأوقف دفاع أورلاندو في الدقيقة 70 انطلاقة من المحترف المغربي بصفوف الأهلي رضا سليم.

وأوقف حكم اللقاء اللعب بالدقيقة 79 لشرب المياه والتقاط الأنفاس.

وحصل فريق الأهلي على خطأ بفي الدقيقة 80 نفذه أفشة داخل منطقة جزاء أورلاندو ولكن أبعدها الدفاع.

وبدأ فريق الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر كمال، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله. ‏

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور

خط الهجوم: رضا سليم، طاهر محمد، وسام أبو علي

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