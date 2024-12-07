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غيابات الأهلي أمام أورلاندو بايرتس بدوري أبطال أفريقيا

01:59 م السبت 07 ديسمبر 2024
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    أشرف داري من تدريبات الأهلي الجماعية
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    وسام أبو علي من تدريبات الأهلي
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    وسام أبو علي وأشرف داري من مران الأهلي الجماعي
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    وسام أبو علي يعود إلى تدريبات الأهلي الجماعية
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    وسام أبو علي من تدريبات الأهلي اليوم
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي عند الثالثة عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويغيب عن قائمة الأهلي للمباراة عدة لاعبين أبرزهم: مصطفى شوبير، محمد هاني، علي معلول، كريم فؤاد للإصابة والتأهيل، بجانب استبعاد أحمد نبيل "كوكا" قبل المباراة بقرابة ساعة بسبب إصابته بالبرد.

ويغيب كذلك كل من يوسف أيمن، كريم وليد "نيدفيد" والثنائي الشاب مصطفى أبو الخير وسمير محمد لأسباب فنية.

ويتصدر فريق الأهلي قبل المباراة جدول ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن أورلاندو بايرتس صاحب المركز الثاني.

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