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قبل مباراة أورلاندو.. تفوق للأهلي ضد أندية جنوب أفريقيا

01:56 م السبت 07 ديسمبر 2024

محمد مجدي أفشة من مباراة صن داونز

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كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، بعد قليل، في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويتفوق الأهلي تاريخيا على أندية جنوب أفريقيا، إذ أنه خاض 32 ضدهم في مختلف المسابقات، وتمكن من الفوز في 12 مباريات وتعادل في 10 مباريات، وخسر مثلهم.

وسجل الأهلي 40 هدفا في شباك أندية جنوب أفريقيا، فيما تلقت شباكه 33 هدفا.

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جنوب أفريقيا الأهلي أورلاندو بايرتس
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