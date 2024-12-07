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"عودة وسام وتغييرات بالجملة".. تشكيل الأهلي لمواجهة أورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

01:53 م السبت 07 ديسمبر 2024

وسام أبو علي وأشرف داري من مران الأهلي الجماعي

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كتبت-هند عواد:

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة أورلاندو الجنوب أفريقي، بعد قليل، على ستاد أورلاندو بمدينة جوهانسبرج، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وشهد تشكيل الأهلي تغييرات بالجملة عن المباراة الماضية، بداية من محمد الشناوي بدلا من مصطفى شوبير المصاب، ومشاركة عمر كمال عبد الواحد بدلا من خالد عبد الفتاح، وأكرم توفيق وإمام عاشور بدلا من أحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة، وتغيير الخط الهجومي بالكامل.

كما يعود الفلسطيني وسام أبو علي، إلى الأهلي، بعد غياب أسبوعين، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال وجوده مع منتخب بلاده.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: ‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر كمال، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله. ‏

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور

خط الهجوم: رضا سليم، طاهر محمد، وسام أبو علي

تشكيل الأهلي وسام أبو علي الأهلي وأورلاندو دوري أبطال أفريقيا موعد مباراة الأهلي وأورلاندو
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