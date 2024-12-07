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استبعاد لاعب الأهلي قبل قرابة ساعة من مباراة وأورلاندو

01:41 م السبت 07 ديسمبر 2024

أحمد نبيل كوكا

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كتب-مراسل مصراوي:

استبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، لاعب وسط الفريق أحمد نبيل كوكا، من مباراة أورلاندو الجنوب أفريقي، المقرر لها في الثالثة عصر اليوم.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "تم استبعاد أحمد نبيل كوكا من قائمة الأهلي، لمواجهة أولاندو، بسبب إصابته بنزلة برد".

ويواجه الأهلي نظيره أورلاندو الجنوب أفريقي، في الثالثة عصر اليوم، على ملعب أورلاندو الوطني في جوهانسبرج، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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أحمد نبيل كوكا أورلاندو كولر النادي الأهلي
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