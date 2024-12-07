"مفاضلة بين مركزين".. التشكيل المتوقع للأهلي أمام أورلاندو بايرتس بدوري أبطال أفريقيا

هل يحصل الأهلي على 50 مليون دولار من المشاركة في كأس العالم؟.. مرتجي

كتب ـ مراسل مصراوي:

استقر المدير الفني السويسري لفريق الأهلي، مارسيل كولر، على التشكيل الذي سيخوض به مباراته عند الثالثة عصر اليوم السبت أمام مستضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبحسب مراسل مصراوي فأن كولر خلال محاضرته مع اللاعبين مساء أمس الجمعة مازال لم يحسم من سيُشارك إمام عاشور أو أحمد نبيل (كوكا) بجانب أكرم توفيق ومروان عطية في خط وسط الملعب.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - أحمد نبيل (كوكا) أو إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر.

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