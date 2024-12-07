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"فجرًا".. فيفا يُعلن موعد مباراة الأهلي و إنتر ميامي بكأس العالم للأندية

11:09 ص السبت 07 ديسمبر 2024

الأهلي

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن موعد مباراة الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025 أمام إنتر ميامي الأمريكي.

وأشار فيفا ـ عبر بيان رسمي اليوم السبت ـ إلى أن المباراة ستقام في ملعب هارد روك في ميامي يوم 14 يونيو الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي، ما يعني إقامتها في الرابعة فجراً بتوقيت القاهرة الموافق 15 يونيو.

وكانت قرعة البطولة أوقعت الأهلي في مجموعة تضم أندية: إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية البطولة خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

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