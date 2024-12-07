"ظهور جديد لمرموش".. موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت و أوجسبورج بالدوري الألماني

التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي وإنبي بالدوري

أول تعليق من مارسيل كولر بعد التعادل مع إنبي

مصدر يوضح لمصراوي أول قرار لكولر بعد تعادل الأهلي مع إنبي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستعد النجم المصري بصفوف آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش لظهور جديد في الدوري الألماني.

ويستضيف فريق آينتراخت فرانكفورت نظيره أوجسبورج عند الرابعة والنصف عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 13 من البوندسليجا.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت إكسترا 3.

ويحتل فريق آينتراخت فرانكفورت قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 26 نقطة بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر.

ويحتل على الجانب الآخر فريق أوجسبورج المركز 13 برصيد 15 نقطة.

النجم المصري صاحب الـ 25 عاماً قد شارك خلال الموسم الجاري بـ 20 مباراة سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 11آخرين.

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