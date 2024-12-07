"ظهور جديد لمرموش".. موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت و أوجسبورج بالدوري الألماني

جمال علام يتحدث عن أزمة محمد صلاح مع منتخب مصر

جمال علام يرفض التعليق على فترة إيهاب جلال مع منتخب مصر

هل يحصل الأهلي على 50 مليون دولار من المشاركة في كأس العالم؟.. مرتجي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستعد النجم المصري بصفوف آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش لظهور جديد في الدوري الألماني.

ويستضيف فريق آينتراخت فرانكفورت نظيره أوجسبورج عند الرابعة والنصف عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 13 من البوندسليجا.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت إكسترا 3.

ويحتل فريق آينتراخت فرانكفورت قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 26 نقطة بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر.

ويحتل على الجانب الآخر فريق أوجسبورج المركز 13 برصيد 15 نقطة.

النجم المصري صاحب الـ 25 عاماً قد شارك خلال الموسم الجاري بـ 20 مباراة سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 11آخرين.

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت والقنوات الناقلة