هل يحصل الأهلي على 50 مليون دولار من المشاركة في كأس العالم؟.. مرتجي يجيب

أول تعليق من مارسيل كولر بعد التعادل مع إنبي

مصدر يوضح لمصراوي أول قرار لكولر بعد تعادل الأهلي مع إنبي

كتبت-هند عواد:

كشف خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، حقيقة وصول مكافأة مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى 50 مليون دولار.

وقال خالد مرتجي أمين في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر2: "لم يتم الإعلان عن أن مكافأة المشاركة في كأس العالم تصل إلى 50 مليون دولار، رئيس فيفا جياني إنفانتينو ناقش معنا الأمر، وقال إن المصاريف سيتم خصمها من أرباح البطولة وسيتم توزيع بقيتها على الأندية بالكامل".

وأضاف "جزء سيتم توزيعه بناءا على المشاركة والبقية بناءا على الأداء، وكلنا قلنا له إننا بحاجة إلى الأموال في البداية، وخلال أسبوع تقريبا سنعرف، الخبر الإيجابي أن البطولة ستذاع مجانا عبر العالم".

ويشارك الأهلي في كأس العالم، ممثلا عن مصر وقارة أفريقيا، وأسفرت القرعة عن وقوعه في المجموعة الأولى، التي تضم كل من، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي.

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