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موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بيراتس في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

09:06 ص السبت 07 ديسمبر 2024
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    لاعبي النادي الأهلي
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    بعثة النادي الأهلي في جنوب أفريقيا
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    لاعبي النادي الأهلي 1
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    وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي
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    النادي الأهلي
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    إمام عاشور لاعب النادي الأهلي
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    كهربا من مران النادي الأهلي
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    المران الجماعي للنادي الأهلي
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    محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي
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    فريق النادي الأهلي
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    حسين الشحات وياسر إبراهيم في جلسة تصوير القميص الثالث للنادي الأهلي
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    ياسر إبراهيم في جلسة تصوير القميص الثالث للنادي الأهلي
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    كريم نيدفيد ووسام أبو علي وطاهر محمد طاهر في جلسة تصوير القميص الثالث للنادي الأهلي
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    وسام أبو علي من تدريبات الأهلي
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    وسام أبو علي وأشرف داري من مران الأهلي الجماعي
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    وسام أبو علي من تدريبات الأهلي اليوم
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    مران الأهلي الجماعي
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    المران الجماعي للأهلي
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كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي اليوم، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، على ملعب أورلاندو، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز، في لقاء الجولة الأولى ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، فيما حقق أورلاندو الفوز في الجولة الأولى، على حساب شباب بلوزداد الجزائري، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

ويشارك الأهلي في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال إفريقيا، رفقة كلاً من: "أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، شباب بلوزداد الجزائري وستاد أبيدجان الإيفواري".

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وأورلاندو:

وتنقل مباراة الأهلي أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة، في إفريقيا والشرق الأوسط التي حدد قناة "بي إن سبورتس 6" لنقل المباراة.

النادي الأهلي الأهلي وأورلاندو بيراتس موعد مباراة الأهلي المقبلة موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بيراتس مباراة الأهلي اليوم
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