خالد مرتجي يكشف رد فعل الخطيب بعد قرعة كأس العالم للأندية

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كتب - يوسف محمد:

كشف خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، رد فعل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بعد إجراء قرعة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مرتجي في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "كابتن الخطيب كان على تواصل مستمر معي وافتقده كثيراً خلال هذه الرحلة، ووجوده في أي مكان يضيف له".

وأضاف: "الكابتن الخطيب قال لي المجموعة ليست سهلة، كما يظن البعض".

وتابع: " بالميراس فريق قوي جدًا ويركز في الكرة بشكل كبير، وبورتو فريق برتغالي على أعلى مستوى".

وأكمل: "إنتر ميامي المالك له مليونير، من المؤكد أن الفريق سيدعم صفوفه بشكل مميز قبل البطولة".

واختتم مرتجي تصريحاته: "القرعة ليست سهلة وال 32 فريق المشاركين في البطولة من أعظم فرق العالم، البطولة بدأت بالنسبة لنا، وعلينا الاستعداد جيدًا لها".

وكانت قرعة كأس العالم للأندية التي أجريت يوم الخميس الماضي، بمدينة ميامي الأمريكية، أوقعت الأهلي في المجموعة الأول رفقة كلاً من: "إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي".

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