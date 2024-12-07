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تعليق صادم من أحمد شوبير على مباراة الأهلي ضد أورلاندو

03:13 ص السبت 07 ديسمبر 2024
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    المران الجماعي للأهلي
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    أشرف داري من تدريبات الأهلي الجماعية
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    وسام أبو علي يعود إلى تدريبات الأهلي الجماعية
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    وسام أبو علي وأشرف داري من مران الأهلي الجماعي
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    وسام أبو علي من تدريبات الأهلي
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    وسام أبو علي من تدريبات الأهلي اليوم
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    أشرف داري من مران الأهلي الجماعي
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    لاعبي النادي الأهلي
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    لاعبي الأهلي
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    أحمد شوبير
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    أحمد شوبير من برنامجه على قناة الأهلي
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    أحمد شوبير من برنامجه حارس الأهلي
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    أحمد شوبير من برنامجه على قناة الأهلي
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    أحمد شوبير
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    أحمد شوبير
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    أحمد شوبير
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    أحمد شوبير
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    أحمد شوبير
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كتب - وائل توفيق:

علق الإعلامي ولاعب الأهلي السابق أحمد شوبير على مباراة الأهلي ضد أولاندو التي ستقام غدًا السبت في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات دوري أبطال إفريقيا.

كتب شوبير على حسابه الخاص بموقع تويتر: "ماراة اورلاندو بايرتس دمها تقيل بلغة الكوره لأنك بتلاعب فريق محترم عنده شباب متحمس وفاز أول مباراه خارج ملعبه علي شباب بلوزداد الجزائرى بالإضافه إلى توقيت المباراه الصعب الساعة 3 مع الرطوبه والحرارة المرتفعة".

وأضاف:"الفرص حتكون قليلة ياريت تنتهي ظاهرة إهدار الفرص السهلة لو معرفناش نفوز يبقي مهم منخسرش ياترى إيه رأيكم؟".

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