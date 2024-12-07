تعليق صادم من أحمد شوبير على مباراة الأهلي ضد أورلاندو

ملف مصراوي .. سيدات الأهلي تقسو على بيراميدز بسداسية.. و تغير في تفاصيل

كتب - وائل توفيق:

علق الإعلامي ولاعب الأهلي السابق أحمد شوبير على مباراة الأهلي ضد أولاندو التي ستقام غدًا السبت في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات دوري أبطال إفريقيا.

كتب شوبير على حسابه الخاص بموقع تويتر: "ماراة اورلاندو بايرتس دمها تقيل بلغة الكوره لأنك بتلاعب فريق محترم عنده شباب متحمس وفاز أول مباراه خارج ملعبه علي شباب بلوزداد الجزائرى بالإضافه إلى توقيت المباراه الصعب الساعة 3 مع الرطوبه والحرارة المرتفعة".

وأضاف:"الفرص حتكون قليلة ياريت تنتهي ظاهرة إهدار الفرص السهلة لو معرفناش نفوز يبقي مهم منخسرش ياترى إيه رأيكم؟".

مباراة اورلاندو بايرتس دمها تقيل بلغة الكوره لأنك بتلاعب فريق محترم عنده شباب متحمس وفاز أول مباراه خارج ملعبه علي شباب بلوزداد الجزائرى بالإضافه الي توقيت المباراه الصعب الساعه 3 مع الرطوبه والحراره المرتفعه .. الفرص حتكون قليله ياريت تنتهي ظاهرة اهدار الفرص السهله لو معرفناش… — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) December 6, 2024

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