أبناء المشاهير.. فابيو هاني رمزي ضمه الأهلي وعرقل الرباط الصليبي مسيرته

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تعليق صادم من أحمد شوبير على مباراة الأهلي ضد أورلاندو

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

دائمًا ما ينتظر الجماهير رؤية ابناء اللاعبين المفضلين لهم في الملاعب لاستكمال مسيرة أبائهم ولكن ليس في كل الحالات ينجح الأمر.

وهو ماحدث مع فابيو نجل نجم الأهلي والمنتخب السابق هاني رمزي الذي ضمه الأهلي في عام 2014 لقطاع ناشئيه بفريق مواليد 2001؛ حيث تدرب رفقة مصطفى شوبير والعربي بدر.

اللاعب الذي كان ينشط في مركز المهاجم تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر عام 2016.

واتجه بعد الإصابة للدراسة في لندن؛ حيث ينشط بفرق هواة هناك.

فابيو هو ابن نجم دفاع خط الأهلي الذي تدرج بقطاع ناشئيه حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول موسم 87/88 قبل أن يخوض تجارب احترافية بداية من نيوشاتل السويسري موسم 90/91 ثم فيردربريمن وكايزر سلاوترن وساربروكن بالدوري الألماني حتى اعتزل في عام 06/07.

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