3 تحديات للأهلي أمام أورلاندو بيراتس بدوري أبطال أفريقيا

أحدهما في مفصل الكتف.. الزمالك يعلن طبيعة إصابة ثنائي الفريق في مباراة

"مستمر في كتابة التاريخ".. شريف إكرامي يحقق رقما قياسيا شخصيا في البطولات

أبناء المشاهير.. عمر خالد بيبو حقق ما لم يحققه والده في مسيرته

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يحل فريق الأهلي عند الثالثة عصر اليوم السبت ضيفًا على نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن أورلاندو بايرتس صاحب المركز الثاني.

ويستعرض مصراوي 3 تحديات للأهلي خلال المباراة:

1) مواصلة الفوز

يسعى فريق الأهلي لمواصلة الانتصارات بالنسخة الجارية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد الفوز برباعية مقابل هدفين في الجولة الأولى أمام ستاد أبيدجان الإيفواري.

الفوز سيعزز من صدارة الأهلي لمجموعته ويساعده في ضمان التأهل دون الدخول في تعقيدات حسابية.

2) التغلب على الحرارة

اشتكى لاعبو الأهلي في أكثر من مناسبة واجهوا بها فريق صندوانز الجنوب أفريقي عند الثالثة عصرًا من الحرارة والرطوبة لذا سيكون تحديًا قويًا أمامهم خلال المباراة التغلب على هذه الأجواء.

3) نظافة الشباك

لم يستطع الأهلي الحفاظ على نظافة شباكه بالجولة الأولى إذ سكنت شباكه هدفين مما يجعل لاعبوه يسعون للحفاظ على نظافة شباكهم وتأمين دفاعات فريقهم خارج الأرض.

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد المباريات.. اضغط هنا

ملف مصراوي .. سيدات الأهلي تقسو على بيراميدز بسداسية.. و تغير في تفاصيل حادث اللاعب رجب عمران