ملف مصراوي .. سيدات الأهلي تقسو على بيراميدز بسداسية.. و تغير في تفاصيل حادث اللاعب رجب عمران

أول تعليق من مارسيل كولر بعد التعادل مع إنبي

مصدر يوضح لمصراوي أول قرار لكولر بعد تعادل الأهلي مع إنبي

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات الهامة أمس الخميس، نستعرضها خلال السطور التالية:

"من بسيطة إلى وفاة 2".. كيف تغيرت تفاصيل حادث اللاعب رجب عمران في 48 ساعة؟ (صور)

ألقت قوات الأمن أمس الخميس القبض، على لاعب فريق طلائع الجيش رجب عمران، بعدما صدم اللاعب ثلاثة أشخاص بسيارته، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

أتالانتا يتصدر الدوري الإيطالي بثنائية أمام ميلان

تصدر فريق أتالانتا جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد الفوز بثنائية مقابل هدف على نظيره ميلان خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة 15، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

مصدر يكشف حقيقة عودة نيمار إلى الزمالك بناء على طلب جوميز

كشف مصدر عن عرض إدارة نادي الزمالك على المدير الفني البرتغالي لفريقهم جوزيه جوميز قطع إعارة لاعب فريقهم سيد نيمار من صفوف البنك الأهلي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

بعد وفاة 2 في حادث سيارته.. موقف رجب عمران من العودة إلى تدريبات طلائع الجيش

كشف مصدر داخل نادي طلائع الجيش، حالة اللاعب رجب عمران النفسية، بعد معرفته بوفاة شخصين من الثلاثة الذين صدمهم بسيارته أمس الخميس، بالإضافة إلى موقفه من العودة إلى تدريبات الفريق، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

أول قرار من نادي طلائع الجيش بخصوص واقعة اللاعب رجب عمران ووفاة 2

كشف مصدر داخل نادي طلائع الجيش، عن أول قرار من النادي تجاه لاعب الفريق رجب عمران، بعدما صدم اللاعب ثلاثة أشخاص بسيارته، منهما شخصين توفيا، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

عائق للجالية المصرية في نيجيريا قبل مباراة الزمالك وإنيمبا

قال محمد فؤاد سفير مصر في نيجيريا، إنه كان يتمنى أن تُقام مباراة الزمالك ونظيره النيجيري إنيمبا في العاصمة أو بالمدن الكبرى المتواجد بها الجالية المصرية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"مفاضلة بين عاشور وكوكا".. كيف يفكر كولر في مواجهة أورلاندو بايرتس؟.. مصدر يجيب

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته عصر أمس بجنوب أفريقيا استعداداً لمواجهة أورلاندو بايرتس المقرر لها الثالثة من عصر غد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، لمعرفة كيف يفكر كولر في المباراة.. اضغط هنا

مفاجأة في تدعيمات الأهلي لكأس العالم للأندية 2026.. مصدر يكشف التفاصيل

كشف مصدر موقف الأهلي، من التعاقد مع الثنائي محمود حسن تريزيجيه لاعب الريان القطري، حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري، لتدعيم صفوف الفريق قبل بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"بعد تصريحات عبد الحفيظ".. مصدر يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع تريزيجيه للمشاركة في كأس العالم للأندية

أشار سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، إلى إمكانية انضمام محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي السابق والريان القطري الحالي، إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، لتدعيم صفوفه قبل كأس العالم للأندية 2025، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الدوري الممتاز للسيدات.. الزمالك يفوز على بسيون برباعية .. ومسار يقسو على بالم هيلز بـ 12 هدفًا

شهدت منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز للسيدات التي أُقيمت 7 مباريات منها اليوم الجمعة أهدافاً غزيرة، للاطلاع على النتائج.. اضغط هنا

"الأخير بأقدام فلسطينية".. الأهلي يفوز على بيراميدز بسداسية

حققت سيدات الأهلي الفوز على بيراميدز، بنتيجة 6-1، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، في الجولة العاشرة من الدوري المصري للسيدات، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"بسبب الهزيمة".. جوارديولا يدخل في مشادة مع أحد المشجعين في الشارع (فيديو)

دخل المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في مشادة كلامية مع أحد مشجعي فريق ليفربول، لمشاهدة الواقعة.. اضغط هنا

"فيروس في الكبد وولادة طفلة".. علياء الزنوكي تكشف كواليس عودتها من الاعتزال

قبل ثلاثة أعوام، كانت علياء الزنوكي تحاول العودة من الإصابة التي تعرضت لها في يدها، للمشاركة مع منتخب مصر للسيدات في بطولة العرب، وكانت تغادر المعسكر مرتين يوميا، للخضوع إلى جلسات العلاج الطبيعي، وقبل انطلاق البطولة، اتفقت مع الجهاز الفني على طريقة لربط يدها، للمشاركة مع منتخب مصر، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا