"الأهلي وليفربول وظهور لمحترفين".. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة
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يشهد اليوم السبت 7 ديسمبر العديد من المباريات نستعرض خلال السطور التالية أبرز مواعيدها والقنوات الناقلة:
دوري أبطال أفريقيا
03:00 ـ أورلاند بايرتس vs الأهلي ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD6.
03:00 ـ أس مانيما يونيون VS الرجاء البيضاوي ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 7 HD
06:00 ـ استاد أبيدجان VS شباب بلوزداد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 6 HD
09:00 ـ الجيش الملكي VS ماميلودي صنداونز ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD6.
09:00 ـ مولودية الجزائر VS يانج أفريكانز ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 7HD.
الدوري الإنجليزي
02:30 ـ إيفرتون VS ليفربول ـ القناة الناقلة بي إن سبورت 1HD.
05:00 ـ كريستال بالاس VS مانشستر سيتي ـ ـ القناة الناقلة بي إن سبورت 1HD.
05:00 ـ أستون فيلا VS ساوثهامبتون ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 1
05:00 ـ برينتفورد VS نيوكاسل ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2
07:30 ـ مانشستر يونايتد VS نوتينجهام فورست ـ ـ القناة الناقلة بي إن سبورت 1HD.
الدوري الإسباني
05:15 ـ ريال بيتس VS برشلونة ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 3 HD.
10:00 ـ جيرونا VS ريال مدريد ـ القناة الناقلة بي إن سبورت 1HD.
الدوري الألماني
04:30 ـ آينتراخت فرانكفورت (عمر مرموش ) VS أوجسبورج ـ القناة الناقلة: ـ القناة الناقلة بي إن سبورت إكسترا 3.
04:30 ـ بايرن ميونخ VS هايدنهايم ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD5.
07:30 ـ مونشنجلادباخ VS بروسيا دورتموند ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD5
الدوري الفرنسي
10:00 ـ نيس (محمد عبدالمنعم) VS لوهافر ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 2 HD.
الدوري الإيطالي
07:00 ـ يوفنتوس VS بولونيا
09:45 ـ روما VS ليتشي
الدوري السعودي
02:55 ـ الخليج VS الاتفاق ـ القناة الناقلة SSC Sport1
07:00 ـ الهلال vs الرائد - القناة الناقلة SSC Sport1
07:00 ـ التعاون vs أهلي جدة ـ القناة الناقلة: SSC EXTRA 1
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