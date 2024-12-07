"الأهلي وليفربول وظهور لمحترفين".. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بيراتس في دوري أبطال إفريقيا والقناة

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يشهد اليوم السبت 7 ديسمبر العديد من المباريات نستعرض خلال السطور التالية أبرز مواعيدها والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أفريقيا

03:00 ـ أورلاند بايرتس vs الأهلي ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD6.

03:00 ـ أس مانيما يونيون VS الرجاء البيضاوي ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 7 HD

06:00 ـ استاد أبيدجان VS شباب بلوزداد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 6 HD

09:00 ـ الجيش الملكي VS ماميلودي صنداونز ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD6.

09:00 ـ مولودية الجزائر VS يانج أفريكانز ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 7HD.

الدوري الإنجليزي

02:30 ـ إيفرتون VS ليفربول ـ القناة الناقلة بي إن سبورت 1HD.

05:00 ـ كريستال بالاس VS مانشستر سيتي ـ ـ القناة الناقلة بي إن سبورت 1HD.

05:00 ـ أستون فيلا VS ساوثهامبتون ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 1

05:00 ـ برينتفورد VS نيوكاسل ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2

07:30 ـ مانشستر يونايتد VS نوتينجهام فورست ـ ـ القناة الناقلة بي إن سبورت 1HD.

الدوري الإسباني

05:15 ـ ريال بيتس VS برشلونة ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 3 HD.

10:00 ـ جيرونا VS ريال مدريد ـ القناة الناقلة بي إن سبورت 1HD.

الدوري الألماني

04:30 ـ آينتراخت فرانكفورت (عمر مرموش ) VS أوجسبورج ـ القناة الناقلة: ـ القناة الناقلة بي إن سبورت إكسترا 3.

04:30 ـ بايرن ميونخ VS هايدنهايم ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD5.

07:30 ـ مونشنجلادباخ VS بروسيا دورتموند ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD5

الدوري الفرنسي

10:00 ـ نيس (محمد عبدالمنعم) VS لوهافر ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 2 HD.

الدوري الإيطالي

07:00 ـ يوفنتوس VS بولونيا

09:45 ـ روما VS ليتشي

الدوري السعودي

02:55 ـ الخليج VS الاتفاق ـ القناة الناقلة SSC Sport1

07:00 ـ الهلال vs الرائد - القناة الناقلة SSC Sport1

07:00 ـ التعاون vs أهلي جدة ـ القناة الناقلة: SSC EXTRA 1