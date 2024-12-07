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نجوم الرياضة في عزاء شقيق رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب (صور)

12:45 ص السبت 07 ديسمبر 2024
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تصوير ـ هاني رجب

تواجد نجوم الرياضة مساء الأربعاء في عزاء أشرف عزام الشقيق الأصغر لمصطفى عزام رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب.

وحضر العزاء الذي أقيم بمسجد الرحمن الرحيم العديد من الشخصيات الرياضية مثل هاني أبوريدة المرشح لرئاسة اتحاد الكرة، علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، جمال علام رئيس اتحاد الكرة، وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

وكذلك حضر مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وأحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق، بجانب أسامة عرابي لاعب الأهلي السابق.

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عزاء أشرف عزام مصطفى عزام سيتي كلوب
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