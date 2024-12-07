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شتوتجارت يعود لطريق الانتصارات بريمونتادا أمام يونيون برلين

12:12 ص السبت 07 ديسمبر 2024
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    فرحة شتوتجارت بالفوز على يونيون برلين
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    شتوتجارت ويونيون برلين بالدوري الألماني
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    فرحة شتوتجارت بالفوز على يونيون برلين
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عاد فريق شتوتجارت إلى طريق الانتصارات بالدوري الألماني عقب فوزه على نظيره يونيون برلين بثلاثية مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة 13.

وتقدم الضيوف "يونيون برلين" بهدف بعد مرور 37 دقيقة عن طريق اللاعب دانيلهو ديوخي لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني عزز روبرت سكوف تقدم فريقه بهدف ثانِ بالدقيقة 48 قبل أن يرد شتوتجارت بثلاثية عن طريق ولتيماتد بالدقيقتين 51 و59 و كارازور بالدقيقة 69.

ويعود بذلك شتوتجارت إلى طريق الانتصارات بالدوري الألماني بعدما تعادل في الجولة الماضية بهدفين لمثلهما أمام فيردر بريمين بعدما فاز على ضيفه بوخوم بثنائية نظيفة.

ورفع الفوز رصيد شتوتجارت إلى النقطة 20 في المركز السادس بفارق الأهداف عن دورتموند صاحب المركز الخامس.

وتوقف رصيد يونيون برلين عند النقطة 16 في المركز الـ 11.

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شتوتغارت ضد يونيون برلين يونيون برلين شتوتغارت الدوري الألماني
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