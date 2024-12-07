مركز شباب سمنود يفوز على مستشفيات طنطا 7-0

كتب - إسلام عمار:

حقق الفريق الأول للكرة بمركز شباب سمنود فوزًا غاليًا على نظيره مستشفيات طنطا بسبعة أهداف مقابل لا شئ في إطار منافسات الجولة الرابعة بدوري القسم الرابع التابعة لمنطقة الغربية لكرة القدم.

أحرز الأهداف محمود مغازي، وزنجر "هدفين"، وبلال همام، وعبدالرحمن كوكو، وحماصة، ومحمود سليمان، وبذلك الفوز يرتفع رصيد شباب سمنود إلى 12 نقطة بينما تجمد رصيد مستشفيات طنطا عند 4 نقاط.

ومن جانب آخر قررت لجنة مسابقات دوري القسم الرابع بمنطقة الغربية لكرة القدم، تعديل موعد مباراة شباب سمنود مع نظيره نادي زفتى في منافسات الجولة الخامسة لتقام يوم الثلاثاء المقبل 10 ديسمبر 2024 بدلا من يوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 على ملعب مركز شباب المحلة ولذلك للتعارض مع موعد مباراة أخرى على نفس الملعب يوم الإثنين.