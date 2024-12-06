مصدر يكشف حقيقة عودة نيمار إلى الزمالك بناء على طلب جوميز

"شارك لمدة 14 دقيقة".. ماذا قدم سيد نيمار مع البنك الأهلي قبل ربط

كتب ـ محمد خيري:

كشف مصدر عن عرض إدارة نادي الزمالك على المدير الفني البرتغالي لفريقهم جوزيه جوميز قطع إعارة لاعب فريقهم سيد نيمار من صفوف البنك الأهلي.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي مساء اليوم الأربعاء أن وجهة النظر بالنسبة لإدارة الزمالك سد النقص في مركز الظهير الأيمن بقائمة الفريق وهو المركز الذي يُجيده سيد نيمار في ظل عدم مشاركته مع البنك الأهلي وعدم اعتمادهم على خدماته.

الزمالك يمتلك في قائمته عمر جابر كظهير أيمن فيما يتم توظيف حمزة المثلوثي ومحمد شحاتة بالمركز ذاته.

صاحب الـ 24 عاماً الذي انضم لصفوف البنك الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة مع الزمالك شارك مع فريقه لمدة 14 دقيقة خلال 3 مباريات شارك بها بالموسم الجاري 2024/25.

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