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مصدر يكشف حقيقة عودة نيمار إلى الزمالك بناء على طلب جوميز

11:56 م الجمعة 06 ديسمبر 2024
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    سيد نيمار ينضم للبنك الأهلي
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    سيد نيمار لاعب
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    سيد نيمار
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    سيد نيمار لاعب الزمالك
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    سيد عبدالله نيمار يتحدث عن انتقال إمام للأهلي
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    سيد عبدالله نيمار الزمالك الداخلية
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كتب ـ محمد خيري:

كشف مصدر عن عرض إدارة نادي الزمالك على المدير الفني البرتغالي لفريقهم جوزيه جوميز قطع إعارة لاعب فريقهم سيد نيمار من صفوف البنك الأهلي.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي مساء اليوم الأربعاء أن وجهة النظر بالنسبة لإدارة الزمالك سد النقص في مركز الظهير الأيمن بقائمة الفريق وهو المركز الذي يُجيده سيد نيمار في ظل عدم مشاركته مع البنك الأهلي وعدم اعتمادهم على خدماته.

الزمالك يمتلك في قائمته عمر جابر كظهير أيمن فيما يتم توظيف حمزة المثلوثي ومحمد شحاتة بالمركز ذاته.

صاحب الـ 24 عاماً الذي انضم لصفوف البنك الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة مع الزمالك شارك مع فريقه لمدة 14 دقيقة خلال 3 مباريات شارك بها بالموسم الجاري 2024/25.

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سيد نيمار الزمالك البنك الأهلي جوزيه جوميز
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