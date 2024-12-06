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25 صورة لنجوم الرياض في عزاء شقيق رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب

11:57 م الجمعة 06 ديسمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    عزاء شقيق رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب
  • عرض 25 صورة
    عزاء شقيق رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب (5)
  • عرض 25 صورة
    عزاء شقيق رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب (6)
  • عرض 25 صورة
    عزاء شقيق رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب (7)
  • عرض 25 صورة
    عزاء شقيق رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب
  • عرض 25 صورة
    عزاء شقيق رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب (9)
  • عرض 25 صورة
    عزاء شقيق رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب (10)
  • عرض 25 صورة
    عزاء شقيق رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب
  • عرض 25 صورة
    عزاء شقيق رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب
  • عرض 25 صورة
    عزاء شقيق رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب
  • عرض 25 صورة
    عزاء شقيق رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب
  • عرض 25 صورة
    عزاء شقيق رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب
  • عرض 25 صورة
    عزاء شقيق رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب (16)
  • عرض 25 صورة
    عزاء شقيق رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب (17)
  • عرض 25 صورة
    عزاء شقيق رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب
  • عرض 25 صورة
    عزاء شقيق رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب
  • عرض 25 صورة
    عزاء شقيق رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب (8)
  • عرض 25 صورة
    عزاء شقيق رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب
  • عرض 25 صورة
    عزاء شقيق رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب
  • عرض 25 صورة
    عزاء شقيق رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب
  • عرض 25 صورة
    عزاء شقيق رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب
  • عرض 25 صورة
    عزاء شقيق رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب
  • عرض 25 صورة
    عزاء شقيق رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب
  • عرض 25 صورة
    عزاء شقيق رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب
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تصوير ـ هاني رجب

أقيمت مساء اليوم الجمعة مراسم عزاء أشرف عزام الشقيق الأصغر لمصطفى عزام رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب.

وشهد العزاء الذي أقيم بمسجد الرحمن الرحيم حضور عدد كبير من نجوم الرياض والمجتمع.

وجاء على رأس نجوم الرياضة الذين حضور العزاء هاني أبوريدة المرشح لرئاسة اتحاد الكرة، علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، جمال علام رئيس اتحاد الكرة، وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

وكذلك حضر مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وأحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق، بجانب أسامة عرابي لاعب الأهلي السابق.

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عزاء أشرف عزام أشرف عزام مصطفى عزام هاني أبو ريدة جمال علام سيتي كلوب
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