لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

0 2
22:00

نيوكاسل

الدوري المصري

إنبي

0 0
17:00

الأهلي

الدوري المصري

زد

1 1
20:00

بتروجيت

جميع المباريات

إعلان

بعد وفاة 2 في حادث سيارته.. موقف رجب عمران من العودة إلى تدريبات طلائع الجيش

11:12 م الجمعة 06 ديسمبر 2024

رجب عمران

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل نادي طلائع الجيش، حالة اللاعب رجب عمران النفسية، بعد معرفته بوفاة شخصين من الثلاثة الذين صدمهم بسيارته أمس الخميس، بالإضافة إلى موقفه من العودة إلى تدريبات الفريق.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "عودة رجب عمران للتدريبات في الفترة المقبلة، تعتمد على حالته النفسية".

وأضاف: "اللاعب حالته النفسية غير جيدة، بعد علمه بوفاة شخصين إثر اصطدامهما بسيارته أمس الخميس".

واختتم المصدر تصريحاته: "حتى الآن لا نعلم ما سيتم بخصوص عودة اللاعب للتدريبات خلال الأيام المقبلة ومدى قدرته على المشاركة في التدريبات الجماعية ".

والجدير بالذكر أن قوات الأمن أمس الخميس، ألقت القبض على لاعب فريق طلائع الجيش رجب عمران، بعدما صدم اللاعب ثلاثة أشخاص بسيارته.

أقرأ أيضاً:

لمواصلة كتابة التاريخ.. كم هدف يفصل صلاح عن معادلة هنري في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي؟

رئيس بورتو يعلق على مواجهة الأهلي في دور مجموعات كأس العالم للأندية

رجب عمران حادث سير رجب عمران لاعب طلائع الجيش حادث سير رجب عمران طلائع الجيش
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"شارك لمدة 14 دقيقة".. ماذا قدم سيد نيمار مع البنك الأهلي قبل ربط اسمه بالعودة للزمالك؟

إعلان

إعلان