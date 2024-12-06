بعد وفاة 2 في حادث سيارته.. موقف رجب عمران من العودة إلى تدريبات طلائع الجيش

كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل نادي طلائع الجيش، حالة اللاعب رجب عمران النفسية، بعد معرفته بوفاة شخصين من الثلاثة الذين صدمهم بسيارته أمس الخميس، بالإضافة إلى موقفه من العودة إلى تدريبات الفريق.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "عودة رجب عمران للتدريبات في الفترة المقبلة، تعتمد على حالته النفسية".

وأضاف: "اللاعب حالته النفسية غير جيدة، بعد علمه بوفاة شخصين إثر اصطدامهما بسيارته أمس الخميس".

واختتم المصدر تصريحاته: "حتى الآن لا نعلم ما سيتم بخصوص عودة اللاعب للتدريبات خلال الأيام المقبلة ومدى قدرته على المشاركة في التدريبات الجماعية ".

والجدير بالذكر أن قوات الأمن أمس الخميس، ألقت القبض على لاعب فريق طلائع الجيش رجب عمران، بعدما صدم اللاعب ثلاثة أشخاص بسيارته.

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