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عائق للجالية المصرية في نيجيريا قبل مباراة الزمالك وإنيمبا

11:04 م الجمعة 06 ديسمبر 2024
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    فريق كرة القدم بنادي الزمالك
  • عرض 14 صورة
    فريق كرة القدم بنادي الزمالك
  • عرض 14 صورة
    فريق كرة القدم بنادي الزمالك
  • عرض 14 صورة
    فريق كرة القدم بنادي الزمالك
  • عرض 14 صورة
    محمد عواد مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
  • عرض 14 صورة
    مصطفى الزناري مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
  • عرض 14 صورة
    مصطفى شلبي مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
  • عرض 14 صورة
    أحمد سليمان مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
  • عرض 14 صورة
    جوميز وأحمد مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
  • عرض 14 صورة
    سيف الدين الجزيري مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
  • عرض 14 صورة
    عبدالله السعيد مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
  • عرض 14 صورة
    عمر جابر مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
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    أحمد سيد زيزو مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمد فؤاد سفير مصر في نيجيريا، إنه كان يتمنى أن تُقام مباراة الزمالك ونظيره النيجيري إنيمبا في العاصمة أو بالمدن الكبرى المتواجد بها الجالية المصرية.

وأضاف فؤاد خلال مداخلة مع قناة الزمالك مساء اليوم الجمعة:"للأسف كنت نتمنى إقامة المباراة في العاصمة أو المدن الكبرى التي يتواجد بها الجالية المصرية ولكن ملعب فريق إنيمبا بعيد عن العاصمة".

وأشار السفير المصري في دولة نيجيريا إلى أن درجة الحرارة ستكون مرتفعة؛ إذ تصل إلى 34 درجة مئوية.

وأتم السفير تصريحاته بالتنويه إلى أنهم عملوا على تسهيل كافة إجراءات وصول الزمالك إلى نيجيريا وكذلك توفير سبل الراحة ليكونوا في جاهزية تامة قبل المباراة.

ويحل فريق الزمالك عند السادسة من مساء يوم الأحد المقبل ضيفًا على نظيره إنيمبا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية.

ويحتل الزمالك قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط الرصيد ذاته الذي يمتلكه فريق المصري المتصدر.

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