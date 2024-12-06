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أول قرار من نادي طلائع الجيش بخصوص واقعة اللاعب رجب عمران ووفاة 2

10:44 م الجمعة 06 ديسمبر 2024
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    رجب عمران
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    رجب عمران
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    رجب عمران
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    رجب عمران
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    رجب عمران
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    صور الضحايا (2)
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    صور الضحايا
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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل نادي طلائع الجيش، عن أول قرار من النادي تجاه لاعب الفريق رجب عمران، بعدما صدم اللاعب ثلاثة أشخاص بسيارته، منهما شخصين توفيا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "رجب عمران سيتم إخلاء سبيله غداً، بكفالة مادية قدرها 100 ألف جنيه".

وأضاف: "خلال الفترة المقبلة، سيتم عقدت جلسات مع أسر الضحايا والمتوفيين، النادي سيكون له دور في هذا الأمر مع أهل رجب عمران".

واختتم المصدر تصريحاته: " اللاعب هو الذي سيقوم بتفويض المحامي الخاص به في القضية".

وكانت قوات الأمن أمس الخميس، ألقت القبض على لاعب فريق طلائع الجيش رجب عمران، بعدما صدم اللاعب ثلاثة أشخاص بسيارته.

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