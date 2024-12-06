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الأهلي والزمالك يفوزان على الجزيرة والمصرية للاتصالات بدوري مرتبط السلة

10:36 م الجمعة 06 ديسمبر 2024

الأهلي والجزيرة في كرة السلة

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أُقيمت مساء اليوم الجمعة منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الممتاز أ رجال والمرتبط تحت 16 سنة لكرة السلة.

وفاز الأهلي على نظيره الجزيرة بنتيجة 83-72 للرجال وبنتيجة 53-45 للمرتبط.

واكتسح فريق الزمالك نظيره المصرية للاتصالات في الرجال بنتيجة 90+63 فيما خسر في المرتبط بنتيجة 59-62.

وضمن منافسات الجولة ذاتها اكتسح فريق الاتحاد رجال ومرتبط نظيره مصر للتأمين بنتيجة 96-52 و90-32، كما فاز فريق سبورتنج على طلائع الجيش بنتيجة 89-60 رجال و 83-45 مرتبط.

وفاز فريق هليوبوليس على نظيره الزهور بنتيجة 80-49 للرجال و خسر 55-63 في المرتبط، كما فاز فريق القناة على نظيره الطيران بنتيجة 78-55 رجال و 63 ـ51 مرتبط.

وفاز فريق الشمس على نظيره الترام في منافسات الرجال بنتيجة 62ـ 49 فيما خسر في المرتبط بنتيجة 57-64.

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الدوري المصري لكرة السلة الأهلي والجزيرة الزمالك والمصرية للاتصالات
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