"ديانج شارك أساسيًا".. الخلود يخسر بثلاثية من ضيفه القادسية بالدوري السعودي

التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي وإنبي بالدوري

أول تعليق من مارسيل كولر بعد التعادل مع إنبي

مصدر يوضح لمصراوي أول قرار لكولر بعد تعادل الأهلي مع إنبي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خسر فريق الخلود بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي استضاف بها نظيره القادسية مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري السعودي.

وشهدت المباراة مشاركة المحترف المالي السابق بصفوف الأهلي أليو ديانج أساسيًا.

وسجل أهداف فريق القادسية كلاً من جوليان كينيونيس بالدقيقتين 10 و 71 وأوباميانج بالدقيقة 49.

وتوقف رصيد فريق الخلود عقب الخسارة عند النقطة 10 في المركز الـ 15، فيما رفع الفوز رصيد فريق القادسية إلى النقطة 28 في المركز الثالث.

اللاعب صاحب الـ 27 عاماً خاض بقميص الخلود خلال الموسم الجاري 13 مباراة سجل خلالها هدفًا.

يذكر أن لاعب الوسط المالي الدولي قد انضم لصفوف الخلود قادماً من الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة لمدة موسم.

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