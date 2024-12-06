"بعد تصريحات عبد الحفيظ".. مصدر يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع تريزيجيه للمشاركة في كأس العالم للأندية

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كتب - يوسف محمد:

أشار سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، إلى إمكانية انضمام محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي السابق والريان القطري الحالي، إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، لتدعيم صفوفه قبل كأس العالم للأندية 2025.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات، عبر قناة "لدي شعور بنسبة تتخطى الـ 90%، بإن تريزيجيه سيكون متواجد مع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025".

وكشف مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي: "لم يحدث تواصل حتى الأن مع محمود تريزيجيه، بشأن انضمامه إلى الأهلي خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "الموضوع سابق لأوانه في الوقت الحالي، وملف الصفقات كامل تحت إشراف الكابتن محمود الخطيب.

ويشارك النادي الأهلي، في بطولة كأس العالم لأندية 2025، المقرر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو 2025 حتى 13 يوليو من العام ذاته.

ويخوض الأهلي مباراة افتتاح البطولة أمام إنتر ميامي الأمريكي، على ملعب هارد لوك، يوم 15 يونيو 2025.

وأجريت قرعة كأس العالم للأندية 2025 أمس الخميس في مدينة ميامي الأمريكية، أسفرت عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى رفقة كلا من: "بالميراس البرازيلي، إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي".

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