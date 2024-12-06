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مجموعة بيراميدز .. الترجي التونسي يتعادل سلبيًا مع ساجرادا الأنجولي

08:06 م الجمعة 06 ديسمبر 2024

الترجي التونسي

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تعادل فريق الترجي سلبيًا مع مستضيفه ساجرادا الأنجولي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

التعادل رفع رصيد فريق الترجي إلى النقطة 4 في صدارة المجموعة بينما حصد فريق ساجرادا نقطته الأولى بالمجموعة ليحتل المركز الثالث.

ويقع الفريقان بمجموعة بيراميدز الذي يحتل المركز الثاني بالمجموعة برصيد 3 نقاط ويتبقى له مباراة الجولة الثانية التي سيلتقي بها نظيره دجوليبا المالي متذيل المجموعة بدون أي نقاط.

ويستضيف فريق دجوليبا عند السادسة مساء يوم الأحد المقبل نظيره بيراميدز.

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