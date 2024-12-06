لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ساجرادا اسبيرانسا

0 0
18:00

الترجى الرياضي

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

مايوركا

الدوري الفرنسي

اوكسير

- -
22:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

"محاضرة فنية".. 10 صور من مران الأهلي الختامي استعداداً لمواجهة أورلاندو بايرتس

06:49 م الجمعة 06 ديسمبر 2024
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 12 صورة
    حسام غالي ومحمد رمضان
  • عرض 12 صورة
    حسام غالي
  • عرض 12 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 12 صورة
    رامي ربيعة
  • عرض 12 صورة
    طاهر محمد طاهر
  • عرض 12 صورة
    عمر كمال
  • عرض 12 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 12 صورة
    يحيي عطية الله
  • عرض 12 صورة
    وسام أبو علي ورامي ربيعة
  • عرض 12 صورة
    المران الجماعي للأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية استعداداً، لمواجهة فريق أورلاندو بيرتس الجنوب أفريقي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي الأهلي نظيره أورلاندو بيرتس الجنوب أفريقي غداً، في تمام الساعة الثالثة عصراً، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين، للحديث عن بعض الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

ويشارك الأهلي في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كلا من: "أورلاندو بايرتس، ستاد أبيدجان و شباب بلوزداد الجزائري.

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز، على حساب نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الأولى بالبطولة.

أقرأ أيضاً:
لمواصلة كتابة التاريخ.. كم هدف يفصل صلاح عن معادلة هنري في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي؟

الأهلي مران الأهلي أورلاندو بيرتس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لماذا يتأثر سعر الذهب في السوق المحلي بصعود الدولار؟
تصل إلى 350 جنيها.. سعر شريحة eSIM في شركات المحمول الأربعة