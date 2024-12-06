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متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الاتحاد ونظيره النصر في السابعة من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري في الكلاسيكو.

تشكيل الاتحاد لمباراة النصر

ويبدأ فريق الاتحاد المباراة تحت قيادة مدربه الفرنسي لوران بلان بتشكيل مكوّن من: رايكوفيتش، حسن كادش، دانيلو بيريرا، ماريو ميتاي، مهند الشنقيطي، نغولو كانتي، فابينهو، حسام عوار، عبدالرحمن العبود، ستيفن بيرجوين، كريم بنزيما.

تشكيل النصر لمباراة الاتحاد

ويبدأ فريق النصر المباراة تحت قياة مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي بتشكيل مكوّن من: بينتو ماتيوس، سلطان الغنام، محمد سيماكان، إيميرك لابورت، نواف بوشل، عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو مونتيرو، إنجليو جابرييل، ساديو ماني وكريستيانو رونالدو.

ويحتل فريق الاتحاد صدارة الدوري السعودي برصيد 33 نقطة في حين يحتل فريق النصر المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

انتظروا ملخص بأبرز أحداث المباراة فور بدايتها:

وبدأ الفريقان بسيطرة متبادلة على الكرة ولكن دون أي خطورة على المرمى وسط سيطرة نسبية من لاعبي الاتحاد.

حصل فريق النصر على خطأ بالدقيقة 12 على حدود منطقة جزاء الاتحاد بعد عرقلة لاعبه ساديو ماني.

ونفذ رونالدو الركلة الحرة المباشرة داخل منطقة جزاء الاتحاد ليحولها زميله لابورت برأسه في يد حارس مرمى الاتحاد بالدقيقة 13.

وأرسل لاعب النصر ساديو ماني كرة عرضية من يسار الملعب أبعدها دفاع الاتحاد بالدقيقة 17.

ووصلت كرة عرضية في الدقيقة التالية لزميله لابورت الذي حولها برأسه بجانب المرمى.

وسدد لاعب الاتحاد كريم بنزيما كرة في الدقيقة 22 ولكنها علت المرمى ثم سجل زميله بيرجيفين هدفًا للاتحاد في الدقيقة التالية ولكن ألغاه الحكم بداعً وجود تسلل على بنزيما مع بداية الهجمة.

وعاد لاعب الاتحاد بيرجيفين بتسديدة قوية في الدقيقة 27 ولكن أمسك بها حارس مرمى النصر بينتو الذي تصدى في الدقيقة التالية لتسديدة قوية من كريم بنزيما.

وحصل فريق الاتحاد على ركلة حرة في الدقيقة 30 نفذها لاعبه حسام عوار داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها لابورت.

وأرسل لاعب النصر ساديو ماني كرة عرضية في الدقيقة 32 ولكنها مرت بعيدة عن المرمى.

وردّ عليها لاعب الاتحاد بيرجيفين بكرة عرضية في الدقيقة 35 وصلت سهلة ليد حارس مرمى النصر بينتو.

وكاد ساديو ماني يتقدم لفريق النصر بهدف في الدقيقة 39 ولكنه سقط بعدما راوغ حارس المرمى لتنتهي خطورة الهجمة.

توقفت المباراة في الدقيقة 53 لعلاجي لاعب النصر أوتافيو بعدما سقط إثر كرة مشتركة مع لاعب الاتحاد كانتي.

ومع عودتها سجل كريم بنزيما الهدف الأول للاتحاد بعدما وصلته كرة عرضية من يمين الملعب من زميله مهند الشنقيطي سددها في المرمى بالدقيقة 56.

ولكن لم تمر سوى دقيقتين حتى أدرك كريستيانو رونالدو هدف التعادل للنصر من تسديدة قوية سكنت المرمى.

وسدد لاعب النصر كريستيانو رونالدو كرة في الدقيقة 66 تصدى لها حارس مرمى الاتحاد.

وحصل فريق الاتحاد على ركلة حرة مباشرة بالدقيقة 69 نفذها فابينهو داخل منطقة الجزاء ليحولها كريم بنزيما برأسه أعلى المرمى.