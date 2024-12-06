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لحظة بلحظة .. الاتحاد 0 - 0 النصر.. كلاسيكو الدوري السعودي

06:31 م الجمعة 06 ديسمبر 2024
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    كريستيانو رونالدو (النصر) - 220 مليون دولار
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    كريستيانو رونالدو من تدريبات النصر
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    كريم بنزيما
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    بنزيما
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    بنزيما
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    كريم بنزيما
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متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الاتحاد ونظيره النصر في السابعة من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري في الكلاسيكو.

تشكيل الاتحاد لمباراة النصر

ويبدأ فريق الاتحاد المباراة تحت قيادة مدربه الفرنسي لوران بلان بتشكيل مكوّن من: رايكوفيتش، حسن كادش، دانيلو بيريرا، ماريو ميتاي، مهند الشنقيطي، نغولو كانتي، فابينهو، حسام عوار، عبدالرحمن العبود، ستيفن بيرجوين، كريم بنزيما.

تشكيل النصر لمباراة الاتحاد

ويبدأ فريق النصر المباراة تحت قياة مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي بتشكيل مكوّن من: بينتو ماتيوس، سلطان الغنام، محمد سيماكان، إيميرك لابورت، نواف بوشل، عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو مونتيرو، إنجليو جابرييل، ساديو ماني وكريستيانو رونالدو.

ويحتل فريق الاتحاد صدارة الدوري السعودي برصيد 33 نقطة في حين يحتل فريق النصر المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

انتظروا ملخص بأبرز أحداث المباراة فور بدايتها:

الاتحاد ضد النصر الدوري السعودي الاتحاد السعودي النصر السعودي كريم بنزيما كريستيانو رونالدو
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