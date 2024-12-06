"بنزيما ورونالدو سجلا".. الاتحاد يحافظ على صدارة الدوري السعودي بفوز قاتل أمام النصر

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متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

حافظ فريق الاتحاد على صدارة الدوري السعودي بعدما خطف فوزاً قاتلاً أمام ضيفه النصر خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 13.

وتقدم فريق الاتحاد بهدف بالدقيقة 55 سجله كريم بنزيما ثم تعادل كريستيانو رونالدو بهدف للنصر بالدقيقة 57.

وخطف الاتحاد هدف الفوز بالدقيقة 90+1 عن طريق لاعبه ستيفن بيرجوين.

ورفع فريق الاتحاد رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 36 محافظاً على صدارته لجدول ترتيب المسابقة أيًا كانت نتيجة الهلال المتبقي له مباراة الجولة ذاتها.

وتوقف رصيد فريق النصر بعد الخسارة عند النقطة 25 في المركز الرابع.

ملخص بأبرز أحداث مباراة النصر والاتحاد:

وبدأ الفريقان بسيطرة متبادلة على الكرة ولكن دون أي خطورة على المرمى وسط سيطرة نسبية من لاعبي الاتحاد.

حصل فريق النصر على خطأ بالدقيقة 12 على حدود منطقة جزاء الاتحاد بعد عرقلة لاعبه ساديو ماني.

ونفذ رونالدو الركلة الحرة المباشرة داخل منطقة جزاء الاتحاد ليحولها زميله لابورت برأسه في يد حارس مرمى الاتحاد بالدقيقة 13.

وأرسل لاعب النصر ساديو ماني كرة عرضية من يسار الملعب أبعدها دفاع الاتحاد بالدقيقة 17.

ووصلت كرة عرضية في الدقيقة التالية لزميله لابورت الذي حولها برأسه بجانب المرمى.

وسدد لاعب الاتحاد كريم بنزيما كرة في الدقيقة 22 ولكنها علت المرمى ثم سجل زميله بيرجوين هدفًا للاتحاد في الدقيقة التالية ولكن ألغاه الحكم بداعً وجود تسلل على بنزيما مع بداية الهجمة.

وعاد لاعب الاتحاد بيرجوين بتسديدة قوية في الدقيقة 27 ولكن أمسك بها حارس مرمى النصر بينتو الذي تصدى في الدقيقة التالية لتسديدة قوية من كريم بنزيما.

وحصل فريق الاتحاد على ركلة حرة في الدقيقة 30 نفذها لاعبه حسام عوار داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها لابورت.

وأرسل لاعب النصر ساديو ماني كرة عرضية في الدقيقة 32 ولكنها مرت بعيدة عن المرمى.

وردّ عليها لاعب الاتحاد بيرجوين بكرة عرضية في الدقيقة 35 وصلت سهلة ليد حارس مرمى النصر بينتو.

وكاد ساديو ماني يتقدم لفريق النصر بهدف في الدقيقة 39 ولكنه سقط بعدما راوغ حارس المرمى لتنتهي خطورة الهجمة.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 53 لعلاج لاعب النصر أوتافيو بعدما سقط إثر كرة مشتركة مع لاعب الاتحاد كانتي.

وسجل كريم بنزيما الهدف الأول للاتحاد بعدما وصلته كرة عرضية من يمين الملعب من زميله مهند الشنقيطي سددها في المرمى بالدقيقة 56.

ولكن لم تمر سوى دقيقتين حتى أدرك كريستيانو رونالدو هدف التعادل للنصر من تسديدة قوية سكنت المرمى.

وسدد لاعب النصر كريستيانو رونالدو كرة في الدقيقة 66 تصدى لها حارس مرمى الاتحاد.

وحصل فريق الاتحاد على ركلة حرة مباشرة بالدقيقة 69 نفذها فابينهو داخل منطقة الجزاء ليحولها كريم بنزيما برأسه أعلى المرمى.

وخطف اللاعب بيرجوين الهدف الثاني لفريق الاتحاد بالدقيقة 90+1

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