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مدرب أورلاندو: الأهلي معتاد على الحرارة.. والثالثة عصرًا صعبة على الفريقين

06:15 م الجمعة 06 ديسمبر 2024
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  • عرض 23 صورة
    وسام أبو علي من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا1
  • عرض 23 صورة
    ياسر إبراهيم من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا_1
  • عرض 23 صورة
    مروان عطية من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا1
  • عرض 23 صورة
    كريم نيدفيد من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا_1
  • عرض 23 صورة
    معلول من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
  • عرض 23 صورة
    وسام أبو علي من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
  • عرض 23 صورة
    طاهر محمد طاهر من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
  • عرض 23 صورة
    مروان عطية من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
  • عرض 23 صورة
    محمود كهربا من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
  • عرض 23 صورة
    محمد هاني من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا_1
  • عرض 23 صورة
    محمد الشناوي من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا2
  • عرض 23 صورة
    كوكا من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
  • عرض 23 صورة
    رامي ربيعة من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا_1
  • عرض 23 صورة
    رامي ربيعة من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا1_1
  • عرض 23 صورة
    بيرسي تاو من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
  • عرض 23 صورة
    رضا سليم من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
  • عرض 23 صورة
    علي معلول من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
  • عرض 23 صورة
    علي معلول من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا2
  • عرض 23 صورة
    إمام عاشور من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا1
  • عرض 23 صورة
    عمر كمال عبد الواحد من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
  • عرض 23 صورة
    عمرو السولية من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
  • عرض 23 صورة
    عمر الساعي من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الفني لفريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، خوسيه ريفيرو، إن توقيت مباراتهم أمام الأهلي صعبًا على الفريقين.

ويحل فريق الأهلي عند الثالثة عصر يوم غد السبت ضيفاً على نظيره أورلاند بايرتس ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف مدرب أورلاندو خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عُقد اليوم الجمعة:" إذا لم أكن مُخطئًا فالأهلي مُعتاد على الحرارة في القاهرة لذا أعتقد أن خوض المباراة في الثالثة عصرًا صعبًا على الفريقين".

وتابع ريفيرو:"الحرارة ستكون 34 أو 35 درجة مئوية غداً وكلانا سيتأثر بالأمر ولن يكون هناك عذرًا لأي شخص مهما حدث إذا كنت تريد الفوز بالمباريات عليك أن تتكيف مع أي الموقف".

وأتم مدرب فريق أورلاندو بايرتس تصريحاته بقوله:"الأهلي معتاد على اللعب تحت أي ظروف أيضًا، لن يتضرروا من حقيقة أن غدًا سيكون يومًا حارًا".

ويتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب المجموعة قبل اللقاء برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن أورلاندو بايرتس.

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خوسيه ريفيرو الأهلي وأرولاندو بايرتس مدرب أورلاندو بايرتس دوري أبطال أفريقيا
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