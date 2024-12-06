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مدرب أورلاندو: الأهلي معتاد على الحرارة.. والثالثة عصرًا صعبة على الفريقين

06:15 م الجمعة 06 ديسمبر 2024

مدرب أورلاندو خوسيه ريفيرو

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الفني لفريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، خوسيه ريفيرو، إن توقيت مباراتهم أمام الأهلي صعبًا على الفريقين.

ويحل فريق الأهلي عند الثالثة عصر يوم غد السبت ضيفاً على نظيره أورلاند بايرتس ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف مدرب أورلاندو خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عُقد اليوم الجمعة:" إذا لم أكن مُخطئًا فالأهلي مُعتاد على الحرارة في القاهرة لذا أعتقد أن خوض المباراة في الثالثة عصرًا صعبًا على الفريقين".

وتابع ريفيرو:"الحرارة ستكون 34 و 35 درجة مئوية غداً وكلانا سيتأثر بالأمر ولن يكون هناك عذرًا لأي شخص مهما حدث إذا كنت تريد الفوز بالمباريات عليك أن تتكيف مع أي الموقف".

وأتم مدرب فريق أورلاندو بايرتس تصريحاته بقوله:"الأهلي معتاد على اللعب تحت أي ظروف أيضًا، لن يتضرروا من حقيقة أن غدًا سيكون يومًا حارًا".

ويتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب المجموعة قبل اللقاء بفارق الأهداف عن أورلاندو بايرتس.

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خوسيه ريفيرو الأهلي وأرولاندو بايرتس مدرب أورلاندو بايرتس دوري أبطال أفريقيا
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