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رونالدو وبنزيما وجهاً لوجه.. إعلان تشكيل النصر واتحاد جدة في كلاسيكو الدوري السعودي

06:01 م الجمعة 06 ديسمبر 2024
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    كريستيانو رونالدو (النصر) - 220 مليون دولار
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    كريستيانو رونالدو من تدريبات النصر
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    كريم بنزيما
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    كريم بنزيما
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    كريم بنزيما
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    كريم بنزيما لاعب الاتحاد السعودي
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    كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي اتحاد جدة والنصر التشكيل الذي سيخوضان به مباراتهما في السابعة من مساء اليوم الجمعة بكلاسيكو الدوري السعودي ضمن منافسات الجولة 13.

ويبدأ فريق الاتحاد المباراة تحت قيادة مدربه الفرنسي لوران بلان بتشكيل مكوّن من: رايكوفيتش، حسن كادش، دانيلو بيريرا، ماريو ميتاي، مهند الشنقيطي، نغولو كانتي، فابينهو، حسام عوار، عبدالرحمن العبود، ستيفن بيرجوين، كريم بنزيما.

ويبدأ فريق النصر المباراة تحت قياة مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي بتشكيل مكوّن من: بينتو ماتيوس، سلطان الغنام، محمد سيماكان، إيميرك لابورت، نواف بوشل، عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو مونتيرو، إنجليو جابرييل، ساديو ماني وكريستيانو رونالدو.

ويحتل فريق الاتحاد صدارة الدوري السعودي برصيد 33 نقطة في حين يحتل فريق النصر المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

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كريم بنزيما كريستيانو رونالدو الاتحاد ضد النصر الدوري السعودي
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