كولر: حان الوقت لنفوز على أورلاندو في جنوب إفريقيا.. وإمام عاشور يتدرب بشكل جيد

كتب - محمد القرش:

عبّر المدير الفني للأهلي، مارسيل كولر، عن سعادته بمواجهة فريق أورلاندو، مشيرا إلى أنه يسعى لتقديم مباراة جيدة ‎في ‏الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي للمباراة: "المباريات خارج الأرض غالبًا ما تكون صعبة، على عكس ما تكون داخل الأرض وبين جماهيرنا".

وأضاف: "إمام عاشور تدرب بشكل جيد خلال الأيام الماضية، والجميع يركز بشكل كبير في مواجهة الغد وجميع اللاعبين ‏جاهزون من الناحية البدنية والفنية لخوض المباراة، بعد دراسة المنافس بشكل جيد.‏

وعن اللعب في الأجواء الحارة قال: "نحن سعداء بالتواجد هنا، واللاعبون لديهم خبرات كبيرة، وتدربنا أمس في نفس توقيت المباراة، ‏واليوم أيضاً نتدرب في نفس الموعد، وهناك في مصر الأجواء باردة، وأكرر أن لاعبي الأهلي لديهم من الخبرات ما يمكنهم من التعامل ‏مع مثل هذه الظروف الصعبة".‏‎ ‎

وأضاف: "المنافس قوي، و لاعبيه يمتلكون خبرات كبيرة، ولديهم مهارات مميزة".

وواصل: "لازلنا في بداية الموسم، وهناك بعض اللاعبين الذين يعانون من الإصابة، ولست قلقا من مستوى الفريق، ومستعدون جدا لمواجهة الغد، ونعيش في حالة من التركيز الشديد استعدادا لتلك المواجهة".

وأردف: "أطالب اللاعبين دائما بالفوز، وقبل كل مباراة أركز على هذا الأمر، ولا أتحدث عن التعادل أبدا، رغم أنه يكون ‏مقبولا في بعض الأحيان إذا كان المنافس قد أدي بشكل جيد، وفي كل الأحوال نلعب دائما من أجل الفوز والحصول على الثلاث نقاط‎‏".

وعن عدم فوز الأهلي في جنوب إفريقيا اختتم السويسري: "أعتقد أنه قد حان الوقت لإنهاء هذا الأمر من خلال تحقيق الفوز غدا على فريق ‏أورلاندو رغم صعوبة المباراة".‏

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره أورلاندو بايرتس غدا السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر.

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