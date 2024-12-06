كولر: حان الوقت لنفوز على أورلاندو في جنوب إفريقيا.. وإمام عاشور يتدرب بشكل جيد
كتب - محمد القرش:
عبّر المدير الفني للأهلي، مارسيل كولر، عن سعادته بمواجهة فريق أورلاندو، مشيرا إلى أنه يسعى لتقديم مباراة جيدة في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وقال كولر في المؤتمر الصحفي للمباراة: "المباريات خارج الأرض غالبًا ما تكون صعبة، على عكس ما تكون داخل الأرض وبين جماهيرنا".
وأضاف: "إمام عاشور تدرب بشكل جيد خلال الأيام الماضية، والجميع يركز بشكل كبير في مواجهة الغد وجميع اللاعبين جاهزون من الناحية البدنية والفنية لخوض المباراة، بعد دراسة المنافس بشكل جيد.
وعن اللعب في الأجواء الحارة قال: "نحن سعداء بالتواجد هنا، واللاعبون لديهم خبرات كبيرة، وتدربنا أمس في نفس توقيت المباراة، واليوم أيضاً نتدرب في نفس الموعد، وهناك في مصر الأجواء باردة، وأكرر أن لاعبي الأهلي لديهم من الخبرات ما يمكنهم من التعامل مع مثل هذه الظروف الصعبة".
وأضاف: "المنافس قوي، و لاعبيه يمتلكون خبرات كبيرة، ولديهم مهارات مميزة".
وواصل: "لازلنا في بداية الموسم، وهناك بعض اللاعبين الذين يعانون من الإصابة، ولست قلقا من مستوى الفريق، ومستعدون جدا لمواجهة الغد، ونعيش في حالة من التركيز الشديد استعدادا لتلك المواجهة".
وأردف: "أطالب اللاعبين دائما بالفوز، وقبل كل مباراة أركز على هذا الأمر، ولا أتحدث عن التعادل أبدا، رغم أنه يكون مقبولا في بعض الأحيان إذا كان المنافس قد أدي بشكل جيد، وفي كل الأحوال نلعب دائما من أجل الفوز والحصول على الثلاث نقاط".
وعن عدم فوز الأهلي في جنوب إفريقيا اختتم السويسري: "أعتقد أنه قد حان الوقت لإنهاء هذا الأمر من خلال تحقيق الفوز غدا على فريق أورلاندو رغم صعوبة المباراة".
ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره أورلاندو بايرتس غدا السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر.
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