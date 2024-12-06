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"الجماهير لن تشارك في المباراة".. محمد الشناوي يتحدث عن مواجهة أورلاندو

03:16 م الجمعة 06 ديسمبر 2024

محمد الشناوي

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كتبت-هند عواد:

تحدث محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة أورلاندو الجنوب أفريقي، في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال الشناوي، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "المباراة صعبة، الفريق قوي ونجح في الحصول على 3 نقاط خارج أرضه بالفوز على شباب بلوزداد، اللعب في ستاد القاهرة ووسط جماهيرك يمنحك قوة كبيرة، واللعب أمام منافس قوي ‏يمتلك جماهيرية كبيرة أمر يسعدنا جدا، خاصة أننا نحب هذه الأجواء، وتعودنا عليها والأمر ليس غريبا علينا".

وأضاف: "الأهلي يلعب في أي مكان، وسعداء بوجود الجماهير، ونحن نحترم جميع المنافسين، ولكن هدفنا دائما الحصول على الثلاث نقاط، ‏بصرف النظر عن الحضور الجماهيري، ونكون سعداء دائما بتلك الأجواء، ولكن الجماهير لن تشارك في المباراة".‏

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