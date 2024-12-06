لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

0 2
22:00

نيوكاسل

الدوري المصري

فاركو

2 1
20:00

سموحة

الدوري المصري

إنبي

0 0
17:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

بينهم شوقي والنحاس.. الأهلي يختار بين 4 أسماء لولاية مدير الكرة في هذا الموعد

03:01 م الجمعة 06 ديسمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    عماد النحاس
  • عرض 6 صورة
    وليد سليمان
  • عرض 6 صورة
    محمد شوقي لاعب الأهلي السابق
  • عرض 6 صورة
    وليد سليمان يهدي ميداليته في بطولة أفريقيا عام 2020 لمحمود الخطيب
  • عرض 6 صورة
    عماد النحاس
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - مراسل مصراوي:

يسعى مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، لاختيار مدير كرة خلال الفترة المقبلة، مع المفاضلة بين 4 أسماء.

وكشف مصدر "لمصراوي" أن لجنة التخطيط بالأهلي استقرت على عقد اجتماعا مهما الأسبوع المقبل.

وأوضح المصدر أن هذا الاجتماع يأتي للاستقرار على اسم الشخص الذي سيتولى منصب مدير الكرة تحت مسمى (مساعد المدير الرياضي).

وأكد المصدر أن لجنة التخطيط تريد أن يتفرغ محمد رمضان لمهام منصبه الأساسي مديرا رياضيا للنادي.

وقال المصدر إنه تم طرح بعض الأسماء مثل وليد سليمان وعماد النحاس ومحمد شوقي، ومؤخرا تم طرح اسم مجدي طلبة لتولي هذا المنصب والأخير لا يمانع.

اقرأ أيضًا:

الهلال ضد ريال مدريد للمرة الثانية في كأس العالم.. فكيف انتهى اللقاء الأول؟

بينهم الأهلي.. القيمة التسويقية لفرق المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية

الأهلي محمد رمضان مدير كرة الأهلي وليد سليمان عماد النحاس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"الجماهير لن تشارك في المباراة".. محمد الشناوي يتحدث عن مواجهة أورلاندو

إعلان

إعلان