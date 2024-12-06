بينهم شوقي والنحاس.. الأهلي يختار بين 4 أسماء لولاية مدير الكرة في هذا الموعد

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"تمنينا مواجهة ميسي".. محمد الشناوي يعلق على مجموعة الأهلي في كأس

كتب - مراسل مصراوي:

يسعى مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، لاختيار مدير كرة خلال الفترة المقبلة، مع المفاضلة بين 4 أسماء.

وكشف مصدر "لمصراوي" أن لجنة التخطيط بالأهلي استقرت على عقد اجتماعا مهما الأسبوع المقبل.

وأوضح المصدر أن هذا الاجتماع يأتي للاستقرار على اسم الشخص الذي سيتولى منصب مدير الكرة تحت مسمى (مساعد المدير الرياضي).

وأكد المصدر أن لجنة التخطيط تريد أن يتفرغ محمد رمضان لمهام منصبه الأساسي مديرا رياضيا للنادي.

وقال المصدر إنه تم طرح بعض الأسماء مثل وليد سليمان وعماد النحاس ومحمد شوقي، ومؤخرا تم طرح اسم مجدي طلبة لتولي هذا المنصب والأخير لا يمانع.

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