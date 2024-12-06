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لاعب الأهلي الأسبق: عبدالله السعيد أفضل لاعب في مصر حاليا

09:28 ص الجمعة 06 ديسمبر 2024

عبد الله السعيد حتفل بالفوز بالسوبر_Easy-Resize.co

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كتبت-هند عواد

تحدث خالد جاد الله لاعب الأهلي الأسبق، عن أفضل لاعب في الدوري المصري الموسم الحالي، مشيرا إلى أنه يقدم تمريرات تُدرس.

وقال خالد جاد الله في تصريحات عبر قناة المحور: "البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، استغل النقص العددي للاعبي غزل المحلة بنجاح، وعبدالله السعيد أفضل لاعب في مصر حاليًا، عندما أشاهده أكون واثقًا إن الكرة لن تقطع منه أبدًا".

وأضاف: "تمريرة عبد الله السعيد لناصر منسي في هدف الزمالك "تدرس في كرة القدم، منسي مجتهد وتمكن من إعادة نفسه لتشكيل الزمالك الأساسي بثقته في نفسه زتمكن من فرض نفسه على جوميز، هناك علامات استفهام كثيرة على مصطفى شلبي ولا أعلم لماذا لا يبدأ بنتايك بشكل أساسي".

خالد جاد الله عبد الله السعيد الزمالك الأهلي
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