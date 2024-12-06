أول تعليق من مارسيل كولر بعد التعادل مع إنبي

مصدر يوضح لمصراوي أول قرار لكولر بعد تعادل الأهلي مع إنبي

كتب - يوسف محمد:

أجريت قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، أمس الخميس في مدينة ميامي الأمريكية.

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025 عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى، رفقة كلا من: "بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، إنتر ميامي الأمريكي".

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو 2025 حتى 13 يوليو من العام ذاته بمشاركة 32 فريقاً.

ويفتتح الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، على ملعب هارد لوك، يوم 15 يونيو 2025، الذي يضم ضمن صفوفه مجموعة، من أبرز نجوم كرة القدم في العالم، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والأورجوياني لويس سواريز وغيرهم من اللاعبين.

وستكون هذه هى المواجهة الثالثة للمارد الأحمر، أمام البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث سبق أن لعب ميسي مباراتين حينما كان في صفوف برشلونة أمام المارد الأحمر.

وهذه المباراة ستكون المواجهة الرسمية الأولى بين الأهلي وفريق يشارك فيه ليونيل ميسي، حيث أن المواجهتين السابقتين، تم لعبهما في الإطار الودي.

وكانت المواجهة الأولى التي يواجه فيها النجم الأرجنتيني النادي الأهلي، في أبريل عام 2007، خلال الاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس النادي الأهلي.

وأقيمت المباراة في ذلك الوقت، على ستاد القاهرة الدولي، انتهت لصالح برشلونة بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل وشارك البرغوث الأرجنتيني بديلاً في الشوط الثاني خلال اللقاء رفقة برشلونة.

والمواجهة الثانية التي خاضها النجم الأرجنتيني أمام الأهلي، كانت بقميص برشلونة أيضاً، في يوليو 2009 خلال بطولة ويمبلي الودية، انتهت المباراة بفوز برشلونة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد وأحرز هدف الأهلي آنذاك لاعب الفريق السابق هاني العجيزي.

وشارك ليونيل ميسي في مباراة برشلونة أمام الأهلي في بطولة ويمبلي الودية عامن 2009 أيضاً بديلاً.

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