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"لو اللي قاله أهلاوي كان اتمنع من الظهور".. . سيد عبد الحفيظ يعلق على تصريحات أحمد حسام ميدو

08:40 ص الجمعة 06 ديسمبر 2024
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  • عرض 20 صورة
    سيد عبد الحفيظ
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    سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي
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    سيد عبد الحفيظ
  • عرض 20 صورة
    سيد عبد الحفيظ يتعادل بعد هدف أديلتون باريرا في الأهلي
  • عرض 20 صورة
    سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي السابق
  • عرض 20 صورة
    سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي
  • عرض 20 صورة
    سيد عبد الحفيظ
  • عرض 20 صورة
    سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي
  • عرض 20 صورة
    سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق
  • عرض 20 صورة
    سيد عبد الحفيظ في جنازة والد زوجته بالبحيرة
  • عرض 20 صورة
    سيد عبد الحفيظ
  • عرض 20 صورة
    سيد عبد الحفيظ
  • عرض 20 صورة
    سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي
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    أحمد حسام ميدو
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    ميدو
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    أحمد حسام ميدو رفقة والدته
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    أحمد حسام ميدو
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    أحمد حسام ميدو
  • عرض 20 صورة
    أحمد حسام ميدو
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كتب - يوسف محمد:

علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، على تصريحات نجم نادي الزمالك السابق أحمد حسام ميدو، حول عدم تشجيعه للنادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات، عبر قناة "إم بي سي مصر": "أعتقد أن ميدو لم يوفق في التصريح، بعدم تشجيع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "لو من قال هذا التصريح أهلاوي، والزكالك كان مكان الأهلي، سيتم منعه من الظهور الإعلامي، لمدة تصل شهر أو شهرين والتحقيق معه أيضاً".

وتابع: "من حق أي شخص تشجيع الفريق اللي هو عايزه، لكن هذا الكلام مسموح للجماهير، انت طالع تغطي حدث والموضوع التصريحات غير مناسبة".

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته: "العالم أجمع ينتظر انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية".

وكان أحمد حسام ميدو أكد في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس"، بأنه لا يمكنه تشجيع الأهلي في أي مباراة حتى لو كانت في كأس العالم للأندية.

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النادي الأهلي سيد عبد الحفيظ أحمد حسام ميدو قرعة كأس العالم للأندية 2025 كأس العالم للأندية 2025
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