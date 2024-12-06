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"دي عقلية أي مشجع".. تعليق مفاجئ من ميدو على إمكانية تشجيعه للأهلي في كأس العالم

07:02 ص الجمعة 06 ديسمبر 2024
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    أحمد حسام ميدو
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    ميدو
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    أحمد حسام ميدو
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    أحمد حسام ميدو
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    ميدو
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    ميدو
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    أحمد حسام ميدو
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    أحمد حسام ميدو
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كتب - يوسف محمد:

تحدث أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن إمكانية تشجيعه للنادي الأهلي خلال بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ميدو في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "أنا رجل زملكاوي لا أشجع أي نادي في مصر سوى الزمالك وأنا رجل غير مثالي".

وأضاف: "لا يمكن أن أشجع الأهلي في أي مباراة، حتى لو كانت هذه المباراة في بطولة كأس العالم للأندية".

واختتم ميدو تصريحاته: "مستحيل أشجع الأهلي في أي مباراة حتى لو بيلعب في المريخ، دي عقلية مشجع الكرة في أي مكان في العمل مستحيل يقوم مشجع إنتر ميلان بتشجيع إي سي ميلان أمام أي فريق".

وكانت قرعة كأس العالم للأندية 2025، أقيمت أمس الخميس الموافق 5 ديسمبر الجاري، في مدينة ميامي الأمريكية.

وأسفرت القرعة، عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي، بالميراس البرازيلي".

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