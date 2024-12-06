محمد جمال لمصراوي: الأهلي بحاجة إلى تدعيم الفريق لمواجهات كأس العالم للأندية

كتبت - نهى خورشيد

تحدث محمد جمال المحلل الرياضي عن رأيه في مجموعة الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية 2025 والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو حتي 13 يوليو بمشاركة 32 فريقاً.

وقال جمال في تصريحات خاصة لمصراوي:"بالنسبة لمجموعة الأهلي، فهي مجموعة متوازنة، لكن هذا لا يعني أنها سهلة أبدًا، الأحمر سيواجه ثلاثة فرق قوية وصعبة".

وأضاف:" البداية مع فريق بورتو البرتغالي، وهو نادٍ أوروبي كبير ومتمرس للغاية في البطولات الكبرى؛ مواجهة بورتو ستكون اختبارًا حقيقيًا بالنظر إلى خبراته الطويلة في المنافسات القارية".

وتابع:"أما المباراة أمام بالميراس البرازيلي، فستكون أيضًا تحديًا كبيرًا؛ خاصة وأن الفريق هذا الموسم يقدم مستويات مميزة للغاية، وينافس على لقب الدوري البرازيلي حتى الجولات الأخيرة، والأهلي واجه من قبل، وكانت المباراة بينهما قوية وصعبة، لذلك لا شك أن اللقاء سيكون شديد التنافسية".

وواصل حديثه:"مواجهة إنتر ميامي في افتتاح البطولة ستكون اختبارًا صعبًا للغاية، المباراة ستُقام أمام جمهور كبير على ملعبهم، ومع وجود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوفهم، سيزداد الضغط على الأهلي".

وأشار:" إنتر ميامي خصص ميزانية ضخمة للتعاقدات استعدادًا للبطولة، ويهدف بكل تأكيد إلى الصعود للدور التالي، خاصة مع الدعم الجماهيري الكبير الذي يتمتع به".

ووجه طلب إلي إدارة القلعة الحمراء"مجموعة الأهلي قد لا تكون الأصعب بين المجموعات الثمانية، لكنها تضم ثلاث مواجهات قوية للغاية، الفريق بحاجة إلى تدعيم صفوفه بشكل جيد خلال فترتي الانتقالات الشتوية والصيفية، ويجب أن ينهي صفقاته مبكرًا لضمان التحضير الجيد، خاصة أن المباراة الافتتاحية ستكون حاسمة وصعبة أمام إنتر ميامي".

وعن رأيه في مجموعات الأندية العربية قال:""بالنسبة للهلال السعودي، أعتقد أنه يمتلك فرصًا جيدة للصعود إلى الدور التالي. الهلال سيواجه فريقين أقل قوة نسبيًا، وهما باتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورج النمساوي".

وأضاف:" الهلال فريق كبير ومتمرس، ولديه خبرة كبيرة في التعامل مع مثل هذه البطولات، مما يجعله من أبرز الفرق العربية، بجانب الأهلي، القادرة على تحقيق نتائج إيجابية والصعود إلى الدور التالي، خاصة مع وجود ريال مدريد في مجموعته".

وأكمل جمال:""أما بالنسبة لمجموعة الوداد المغربي والعين الإماراتي، فهي واحدة من أصعب المجموعات في البطولة، فهي تضم مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، وهما من أقوى الفرق المرشحة للتأهل".

وعن فرص الثنائي المغربي والإماراتي:"في ظل هذه الظروف، تبدو فرص الوداد والعين قليلة جدًا للتأهل، نظرًا لقوة المنافسين وتاريخهم الكبير"

وأردف:"فرص الترجي ليست قوية، لكنها تظل موجودة، الفريق سيواجه فلامنجو البرازيلي كلوب ليون، وهما مباراتان يمكن للترجي تحقيق شيء إيجابي فيهما، لكن بشرط أن يدعم صفوفه بصفقات قوية قبل انطلاق البطولة".

وأتم:"أما المباراة أمام تشيلسي الإنجليزي، فستكون صعبة للغاية، وفرص الترجي فيها ضعيفة جدًا، ومع ذلك، تظل آمال الفريق التونسي في المنافسة أفضل نسبيًا مقارنة بالوداد والعين".